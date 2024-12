Kurti me gjuhë të rëndë ndaj partive opozitare, i barazon me Listën Serbe 500 mijë është numri i votave që Albin Kurti ka kërkuar nga qytetarët e Kosovës në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit 2025, për ta formuar kështu qeverinë i vetëm përsëri. Këtë, Kurti e ka bërë në një tubim me simpatizantët në sallën 1 tetori në Prishtinë, në prezantimin e kandidatëve për deputetë nga radhët…