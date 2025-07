Kurti me buzëqeshje nga “veshi në vesh” në takimin me Mickoskin Gjatë qëndrimit në Shkup, në margjina të Takimit të Liderëve të Ballkanit Perëndimor për Planin e Rritjes, Kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës, Albin Kurti zhvilloi takim bilateral me Kryeministrin e Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski. Kryeministri e përgëzoi homologun e tij për organizimin e suksesshëm të këtij samiti të radhës të liderëve të…