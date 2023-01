Kurti mburret me raportin e Transparency International: Lufta jonë antikorrupsion po jep rezultat

Kurti thotë se ky raport, konfirmon se reformat e qeverisjes së tij, po funksionojnë, anise lufta antikorrupsion, kishte ngecur për gati një dekadë.

”Lufta jonë antikorrupsion vazhdon të japë rezultat. E ngecur për gati një dekadë në gjysmën e fundit globalisht në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit të Transparency International, Kosova është ngritur 20 vende lart në 2 vjet nën Qeverinë tonë. Konfirmim i pavarur se reformat tona po funksionojnë”.

Our @anticorruption fight continues to pay off. Stuck for nearly a decade in the bottom half globally in Transparency International’s Corruption Perceptions Index, Kosova has rocketed 20 places up in 2 years under our Govt. Independent confirmation that our reforms are working. pic.twitter.com/EOuB0P2SLW

