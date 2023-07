Kurti mbrëmjen e kalon me Lajçakun në Greqi: Biseduam për uljen e tensioneve Kryeministri Albin Kurti është takuar me emisarin e Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak në Greqi në kuadër të Simpoziumit SYMI. Kreu i ekzekutivit përmes një postimi në Tëitter ka bërë të ditur se me emisarin evropian kanë biseduar për uljen e tensioneve dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ai ka përsëritur se Kosova mbetet e përkushtuar…