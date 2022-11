Kurti mbledh ministrat, në rend dite Projektligji për Pagat Qeveria e Kosovës, në krye me Albin Kurtin, do të mblidhet sot në orën 10:00. Sipas rendit të ditës në këtë mbledhje do të shqyrtohet Projektligji për Pagat në Sektorin Publik, si dhe Projektligji për Zyrtarët Publik. Në rend pike janë gjithsej 20 pika.