Kurti mbështetet fuqishëm te mërgata, pas thirrjeve më herët – ai i drejtohet edhe me video që të vijnë e të votojnë

Kryeministri në detyrë dhe kandidati i Vetëvendosjes për kryeministër, Albin Kurti, ka publikuar një mesazh të ri drejtuar mërgatës, duke u bërë thirrje që të regjistrohen për votim nga jashtë për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Në postimin e tij, Kurti iu drejtohet bashkatdhetarëve që nuk kanë planifikuar të udhëtojnë drejt Kosovës gjatë ditëve të votimit,…

Lajme

26/11/2025 22:52

Kryeministri në detyrë dhe kandidati i Vetëvendosjes për kryeministër, Albin Kurti, ka publikuar një mesazh të ri drejtuar mërgatës, duke u bërë thirrje që të regjistrohen për votim nga jashtë për zgjedhjet e 28 dhjetorit.

Në postimin e tij, Kurti iu drejtohet bashkatdhetarëve që nuk kanë planifikuar të udhëtojnë drejt Kosovës gjatë ditëve të votimit, duke u ofruar linkun zyrtar të regjistrimit:
https://diaspora.kqz-ks.org/sq/AbroadVoter

“Të dashur bashkatdhetarë, ju që nuk keni planifikuar të udhëtoni për Kosovë për zgjedhjet e 28 dhjetorit, ky është linku për regjistrim për votim nga jashtë vendit”, shkruan Kurti./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 26, 2025

Haliti: Absurde të vendoset PDK në një rresht me VV-në apo...

November 26, 2025

“Juve duhet me ja sh*** edhe Muhamedit edhe Jezusit” – Aktori...

Lajme të fundit

Haliti: Absurde të vendoset PDK në një rresht...

“Juve duhet me ja sh*** edhe Muhamedit edhe...

Mustafa: Disa njerëz brenda LDK-së krejt avancimin e...

Hamza: Lladrovci pjesë e PDK-së, Drenasi komuna e shtatë e partisë