Kurti lojtarëve të Kosovës: Mos lejoni asgjë të ju shpërqendrojë, ejani në shtëpi fitimtarë

Kurti tha se është i ngazëllyer për ekipin që e përfaqëson Republikën e Kosovës, duke thënë se s’duhet lejuar asgjë që t’i shpërqendrojë, transmeton lajmi.net.

“Dy shtete, Kosova dhe Spanja do të luajnë për kualifikimet për Kupën e Botës sonte dhe unë jam i ngazëllyer për ekipin tonë, që përfaqëson Republikën e Kosovës. Mos lejoni asgjë të ju shpërqëndrojë, na bëni krenar dhe ejani në shtëpi fitimtarë”, shkroi Kurti./Lajmi.net/

Two states, Kosova and Spain, are playing in the #WorldCupQualifiers tonight and I am excited about our team, representing the Republic of Kosova.

Don’t let anything distract you, make us proud and come home victorious. pic.twitter.com/L4A7RNx6hE

— Albin Kurti (@albinkurti) March 31, 2021