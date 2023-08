​Kurti: Listat e pritjes në Onkologji do të largohen brenda këtij viti Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se pas përurimit të aparatit të dytë për rrezatimin e pacientëve të sëmurë me kancer në Klinikën e Onkologjisë, do të largohen listat e pritjes brenda këtij viti. Ai tha se akseleratori i dytë është i teknologjisë moderne. Vënien në funksion të tij e mirëpriti edhe ministri i…