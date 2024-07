Kurti lidhet në CNN nga Ulqini: Pa bombardimet 78 ditëshe të NATO’s liria e Kosovës do të ishte e pamundur Kryeministri i vendit, Albin Kurti, nga Ulqini ka dhënë një intervistë për CNN, me ç’rast foli për rolin e madh të NATO-s për çlirimin e Kosovës. I pyetur se çka bëri NATO për shtetin tonë, Kryeministri Kurti tha: “Muajin e kaluar festuam 25-vjetorin e çlirimit të vendit tonë dhe kjo nuk do të ishte e…