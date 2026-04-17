Kurti lajmërohet nga Spanja – kërkon miratimin e shpejtë të ligjit për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka njoftuar se nuk ka marrë pjesë në seancën e sotme të Kuvendit për shkak të një vizite zyrtare të paracaktuar në Barcelonë të Spanjës. Përmes një postimi publik, Kurti bëri të ditur se në rend dite të Kuvendi i Kosovës ishte, ndër të tjera, edhe shqyrtimi në…

17/04/2026 22:10

Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka njoftuar se nuk ka marrë pjesë në seancën e sotme të Kuvendit për shkak të një vizite zyrtare të paracaktuar në Barcelonë të Spanjës.

Përmes një postimi publik, Kurti bëri të ditur se në rend dite të Kuvendi i Kosovës ishte, ndër të tjera, edhe shqyrtimi në lexim të parë i projektligjit për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së Pajustifikueshme, të cilin e cilësoi si tejet të rëndësishëm.

Kurti theksoi se pret që ligji të miratohet sa më shpejt edhe në lexim të dytë, në mënyrë që institucioni përkatës të nisë punën për zbatimin e tij.

“Sot nuk isha në seancë të Kuvendit të Kosovës për shkak të një vizite të paracaktuar zyrtare në Barcelonë të Spanjës. Por, Kuvendi në rend dite, në lexim të parë, kishte ndër të tjera edhe një projektligj tejet të rëndësishëm, atë të Verifikimit dhe Konfiskimit të Pasurisë së Pajustifikueshme.

Në mbledhjen e 7-të të Qeverisë me 30 mars e miratuam në Qeveri, sot kaloi në parim në Kuvend dhe presim që sa më parë të votohet edhe në lexim të dytë që më në fund ky ligj me institucionin përkatës të fillojë punën” shkroi kryeministri.

Artikuj të ngjashëm

April 17, 2026

Përshkallëzohet protesta e PD-së, katër të lënduar mes tyre edhe një...

April 17, 2026

Ky është i dyshuari për sulmin në Banjskë që u kap në Merdare

April 17, 2026

Rama me portofol milionësh në Londër – mbi 3 milion euro...

April 17, 2026

Irani nuk do ta mbyllë më kurrë Ngushticën e Hormuzit, thotë Trump

April 17, 2026

Trump mirëpret hapjen e Hormuzit, por paralajmëron vazhdimin e bllokadës ndaj...

April 17, 2026

E konfirmon Iranit: Hapet zyrtarisht Ngushtica e Hormuzit për të gjitha...

Messi reagon për herë të parë pasi bleu...

Përshkallëzohet protesta e PD-së, katër të lënduar mes...

Ky është i dyshuari për sulmin në Banjskë që u kap në Merdare

Rama me portofol milionësh në Londër – mbi...