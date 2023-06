Kurti kthehet kah ndërkombëtarët, u bënë thirrje t’i dënojnë aktet e Serbisë: Oficerët të lirohen menjëherë

Përmes një cicërime, shefi i qeverisë u bëri sërish thirrje faktorëve ndërkombëtarë që të marrin masa ndaj Serbisë, përcjell lajmi.net.

Ai gjithashtu ftoi përgjegjësit që oficerët të lirohen menjëherë.

”Tre policë të Kosovës janë rrëmbyer sot nga Forcat e Armatosura të Serbisë brenda kufijve të Kosovës. Si inkursioni i forcave ashtu edhe rrëmbimi janë akte të hapura agresioni ndërkombëtar. Ne bëjmë thirrje për lirimin e menjëhershëm të oficerëve dhe që komuniteti ndërkombëtar të denoncojë këto akte”.

Three Kosova Police officers were abducted today by Serbian Armed Forces within Kosova’s borders. Both the incursion of the forces & the abduction are open acts of int’l aggression. We call for the officers’ immediate release, and for the int’l community to denounce these acts.

— Albin Kurti (@albinkurti) June 14, 2023