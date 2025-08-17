Kurti, Krenar që kemi krijuar një ambient të mirëqenien e të gjithëve
Hulumtimi i Qendrës Amerikane të Kërkimeve "Gallup ka nxjerr në Kosovë kryeson në matjet globale për përmirësimin e mirëqenies. Kryeministri në detyrën e Kosovës, Albin Kurti është krenar që si qeveri kanë arritur të krijojnë një ambient që sipas tij, nxit mirëqenien e të gjithëve. "Në vitin 2014, vetëm 11% e popullsisë është deklaruar se po përparonin; viti i kaluar kjo shifër u rrit në 51%, që ka ardhur më shumë se gjysmën e popullsisë. Shkruar Kurti në "X".
Hulumtimi i Qendrës Amerikane të Kërkimeve “Gallup ka nxjerr në Kosovë kryeson në matjet globale për përmirësimin e mirëqenies.
Kryeministri në detyrën e Kosovës, Albin Kurti është krenar që si qeveri kanë arritur të krijojnë një ambient që sipas tij, nxit mirëqenien e të gjithëve.
“Në vitin 2014, vetëm 11% e popullsisë është deklaruar se po përparonin; viti i kaluar kjo shifër u rrit në 51%, që ka ardhur më shumë se gjysmën e popullsisë. Shkruar Kurti në “X”.