Kurti: Kosova s’ka pasur kryeministër më të ofenduar e të sharë se unë nga kundërshtarët politik
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti tha se ka qenë kryeministri më i ofenduar dhe sharë në historinë e Kosovës nga kundërshtarët politik. Kurti këtë e tha kur u pyet për gjuhën e përdori nga ai gjatë fushatës, kundër partive tjera politike, të cilat mund të jenë shkaktare që tani kanë refuzuar të bëjnë koalicion me…
Lajme
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti tha se ka qenë kryeministri më i ofenduar dhe sharë në historinë e Kosovës nga kundërshtarët politik.
Kurti këtë e tha kur u pyet për gjuhën e përdori nga ai gjatë fushatës, kundër partive tjera politike, të cilat mund të jenë shkaktare që tani kanë refuzuar të bëjnë koalicion me të.
“Nëse e krahasoni se cfarë na kanë quar neve është e pakrahasueshme Nuk ka pasur në Kosovë kryeministër më të ofenduar e sharë se unë, por po e theksojë, problemi i mospajtimeve nuk ka të bëj me gjuhen që po përdoret, sepse cfarë i kanë thënë këta njëri-tjetrit e janë bërë bashkë, është e pashpjegueshme”, deklaroi Kurti. /Lajmi.net/