Kurti: Kosova s’ka pasur kryeministër më të ofenduar e të sharë se unë nga kundërshtarët politik

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti tha se ka qenë kryeministri më i ofenduar dhe sharë në historinë e Kosovës nga kundërshtarët politik. Kurti këtë e tha kur u pyet për gjuhën e përdori nga ai gjatë fushatës, kundër partive tjera politike, të cilat mund të jenë shkaktare që tani kanë refuzuar të bëjnë koalicion me…

Lajme

27/10/2025 18:05

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti tha se ka qenë kryeministri më i ofenduar dhe sharë në historinë e Kosovës nga kundërshtarët politik.

Kurti këtë e tha kur u pyet për gjuhën e përdori nga ai gjatë fushatës, kundër partive tjera politike, të cilat mund të jenë shkaktare që tani kanë refuzuar të bëjnë koalicion me të.

“Nëse e krahasoni se cfarë na kanë quar neve është e pakrahasueshme Nuk ka pasur në Kosovë kryeministër më të ofenduar e sharë se unë, por po e theksojë, problemi i mospajtimeve nuk ka të bëj me gjuhen që po përdoret, sepse cfarë i kanë thënë këta njëri-tjetrit e janë bërë bashkë, është e pashpjegueshme”, deklaroi Kurti. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 27, 2025

Udhëkryqet e zgjedhjeve të parakohshme

October 27, 2025

Rruga “Robert Doll” sonte do të mbyllet për qarkullim

October 27, 2025

Guri i reagon Kurtit: Je e keqja e këtij vendi

Lajme të fundit

Udhëkryqet e zgjedhjeve të parakohshme

Rruga “Robert Doll” sonte do të mbyllet për qarkullim

Guri i reagon Kurtit: Je e keqja e këtij vendi

Muhaxhiri: Kurti ka problem politik dhe personal me PDK-në