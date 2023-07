Kurti: Kosova po bëhet partner i denjë për t’u konsoliduar mes aleancave me ShBA-në dhe NATO-n Kryeministri Albin Kurti ka thënë se Kosova po bëhet partnere e denjë që të konsolidohet mes aleancave me SHBA-në dhe NATO-n. “Teksa po rrisim përmasën, shtojmë aftësitë dhe ngrejmë kapacitetet tona ushtarake, Kosova po bëhet një partner i denjë për t’u konsoliduar mes aleancave me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n”, ka shkruar Kurti.…