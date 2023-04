Kurti: Kosova i është përjetësisht mirënjohëse NATO-s

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti theksoi sonte se Kosova i është përjetësisht mirënjohëse NATO-s dhe përgëzoi anëtaren e re Finlandën për pranimin në atë aleancë ushtarake.

“Edhe pse Kosova nuk është ende anëtare e NATO-s, çlirimi ynë nga synimi gjenocidal i Serbisë dhe paqja që ne gëzojmë janë gërshetuar thellë në misionin e Aleancës për të mbrojtur lirinë. Në 74-vjetorin e saj, ne shprehim mirënjohjen tonë të vazhdueshme dhe përgëzojmë anëtarin e ri, Finlandën”, tha ai në Twitter. /Lajmi.net/

Though 🇽🇰 is not a NATO member yet, our liberation from Serbia’s genocidal aim & the peace we enjoy is deeply woven into the Alliance’s mission for safeguarding freedom. On its 74th anniversary, we express our continued gratitude & congratulate its new member Finland!

