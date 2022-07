Kurti: Kosova është vendi më pro-BE në Ballkanin Perëndimor, por më i izoluari

Kryeministri Albin Kurti ka thënë se sot bëhen 4 vjet që kur Komisioni Evropian konfirmoi për herë të dytë se Kosova i përmbush të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave.

Përmes një postimi në Twitter, shefi i qeverisë thotë se Kosova është vendi më demokratik dhe pro-BE në Ballkanin Perëndimor, por më i izoluari.

“Shpresat e qytetarëve tanë duhet të përmbushen me vendosmërinë dhe solidaritetin e BE-së”, ka shkruar ndër të tjera kryeministri Kurti.

Today marks 4 years since @EU_Commission confirmed for 2nd time that Kosova fulfilled all the criteria for visa liberalization. We’re the most democratic & pro-EU country in Western Balkans, yet the most isolated.

Our citizens hopes should be met w/EU decisivness & solidarity. pic.twitter.com/tj1A6Og7Tq