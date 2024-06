Kurti: Kosova e Turqia të avancojnë bashkëpunimin në ekonomi e siguri Gjatë qëndrimit në Turqi, Kryeministri Albin Kurti, pati një takim me komunitetin e mërgatës “Qendra Kulturore në Zeytinburnu/Zeytinburnu Kültür Merkezi”. Para të pranishmëve, ai potencoi se marrëdhënia me Turqinë është e fortë, e gjerë dhe e thellë, marrëdhënie edhe historike edhe kulturore. “Ne dëshirojmë, që marrëdhëniet e shkëlqyera që i kemi me Republikën e Turqisë,…