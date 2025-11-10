Kurti: Konjufca ka afat edhe 10 ditë për qeverinë, s’është e mençur të shkojmë në zgjedhje edhe në dhjetor edhe në prill
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, është deklaruar para gazetarëve sot pasi e vizitoi Institutin për Krime Lufte, ku u pyet nëse po zhvillohen bisedime me ndonjë parti ose deputetë për krijimin e qeverisë së re.
Kurti tha se mandati tashmë i është dhënë Glauk Konjufcës dhe se sipas tij nuk është punë e mençur që të ketë zgjedhje.
“Sa i përket krijimit të qeverisë, kanë ngelur edhe 10 ditë. Mandati i është dhënë nga presidentja Osmani Glauk Konjufcës nga VV, ne urojmë për më të mirën. E ritheksojmë, nuk mendojmë se është punë e mençur të shkojmë në zgjedhje edhe në dhjetor edhe pastaj sërish në prill. Kështu që deputetet janë para përzgjedhjes ose Kurti 2.5 deri në dhjetor ose Konjufca 1 deri në prill. Por pa asnjërën prej tyre nuk është e mundur, duhet të përcaktohen për njërën prej tyre. Besoj që në këtë javë dhe në fillim të javës së ardhshme do të mund të kemi informacion më të saktë”, tha ai.