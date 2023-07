Kurti konfirmon se sot do të takohet me Lajçakun Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka konfirmuar se do të takohet me emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë – Serbi, Miroslav Lajçak i cili sot viziton Kosovën. Kurti ka bërë të ditur se të dielën ka pasur një bisedë konsultative me Përfaqësuesin e Lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Joseph…