Kurti komenton tërthorazi fyerjet e Bashës drejtuar Jasharajt: Mendoj se janë për zhvendosje të vëmendjes

Një diskutim mjaftë i ashpër ndodhi dje në Komisionin për Arsim, por edhe në korridoret e Kuvendit të Kosovës.

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Dimal Basha, përdori fjalë të ashpra në drejtim të kryetarit të SBASHK-ut , Rrahman Jasharaj.

Kësisoj Jasharaj lëshoi mbledhjen e Komisionit për Arsim.

Duke mos përfunduar me kaq, Basha, e ndjeki nga pas Jasharajn duke i thënë se e ka kthyer dinjitetin në para.

“Unë i jap zor se jam në shtëpinë teme, midis Parlamentit. Veç më ngon kur ta kryj fjalën unë. Unë t’i kallxova zgjidhjet që i ka dhënë Qeveria e Kosovës”, tha Basha kur Jasharaj lëshoi mbledhjen.

Përplasja e tyre vazhdoi edhe në hollin e Kuvendit.

“Ti je i pasinqertë në kërkesat e tua, e ke mbajt peng këtë Republikë. A ke punuar para lufte pa pare, tash për 50 euro po i mban fëmijët peng a? Piskat se ti s’merr vesh ndryshe”, i tha Basha Jasharajt.

E lidhur me këtë tërthorazi sot u deklarua kryeministri i vendit, Albin Kurti.

Kryeministri theksoi se s’ka kurrfarë viktimash në SBASHK, e as në Qeveri, por vetëm tek mësimdhënësit e arsimi.

“Nuk kanë mundur të kontaktojnë anëtarësinë më tepër se një person në telefon. Në vend që t’u thonë mediave diskutimet vazhdojnë, thanë grevat vazhdojnë. Kjo s’është dialog social. Prandaj jemi në këtë krizë. S’ka munguar as komunikimi as dialogu, por mungon sinqeriteti. Për mua është e qartë se këtu nuk janë kurrfarë viktimash krerët sindikalë, e as ne si Qeveri, e as ju si deputetë, por janë nxënësit, mësimdhënësit, arsimi e ardhmja e shtetit tonë.Tash me këtë polarizim të skajshëm ka përpjekje të vazhdueshme për vetë viktimizim të individëve personal.Por bëhet fjalë për popullin, jo vetëm për tash, por edhe për ata që vinë pas neve sepse sot përcaktohet e ardhmja.Çfarë gjuhe u përdor, kush u ofendua, a e dëgjove çfarë i tha, mendoj se janë pikërisht për zhvendosje të vëmendjes dhe mos adresim të çështjes”,tha ai./Lajmi.net/