Kurti kërkoi ndarje të procesit të integrimeve nga dialogu, vjen përgjigja nga BE-ja Zëdhënësi i BE-së, Peter Stano sot në një konferencë për media i është përgjigjur kërkesës së kryeministrit Kurti për ndarjen e procesit të anëtarësimit të Kosovës në BE me dialogun me Serbinë. Stano tha se as Kosova as Serbia nuk kanë rrugë tjetër për të kaluar përveç se të lehtësohet dialogu nga vetë Unioni. “Rruga…