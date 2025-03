​Kurti: Kemi fuqizuar Shërbimin Korrektues

Ka diplomuar të premten gjenerata e 45-të e kadetëve të Shërbimit Korrektues të Kosovës. Në ceremoninë solemne të diplomimit, mori pjesë edhe kryeministri në detyrë, Albin Kurti, i cili tha Shërbimi Korrektues po fuqizohet dhe se 111 kadetët e rinj do të jenë garantues të drejtësisë dhe rregullit në institucionet korrektuese.

“Me diplomimin e gjeneratës së 45-të të zyrtarëve korrektues ne e forcojmë edhe më shumë sistemin korrektues dhe i shtojmë radhët me profesionistë të përgatitur. Ata dhe ato do të jenë garantues të drejtësisë dhe rregullit në institucionet tona korrektuese. Diplomimi i 111 kadetëve sot nuk është thjesht një ceremoni por një dëshmi e angazhimit tonë për një sistem korrektues të fuqishëm, sigurt dhe të drejt. Nga sot ju do të jeni pjesë e një mekanizmi kyç për shtetin e së drejtës. Një mekanizëm që kërkon disiplinë, profesionalizëm dhe përkushtim të plotë. Puna në sistemin korrektues nuk është e lehtë por e domosdoshme. Përmes reformave të ndërmarra gjatë viteve të fundit, kemi bërë hapa të rëndësishëm në forcimin e sigurisë, rehabilitimin e të dënuarve dhe përmirësimin e kushteve të punës për zyrtarët korrektues. Kemi investuar në infrastrukturë, kemi forcuar njësitë e specializuara dhe kemi zgjeruar programet rehabilituese për të burgosurit”, tha ai.

Ndërkaq, ministrja në detyrë e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, se përmes reformave të ndërmarra Shërbimi Korrektues i Kosovës është bërë gjithnjë më i aftë dhe profesional.

Ai tha se në këtë institucion në katër vitet e fundit, janë punësuar 100 gra, duke fuqizuar edhe rolin e gruas në Shërbimin Korrektues.

“Si një institucion gjithnjë e më i aftë, profesional dhe përkushtuar ndaj detyrës. Ky fuqizim nuk është i rastësishëm por rezultat i reformave dhe investimeve që po realizohen me synimin për të përmirësuar kushtet e punës, ngritur kapacitetet profesionale dhe për të arritur standardet e sigurisë dhe trajtimin e dinjitetshëm të personave që janë aty. Ministria e Drejtësisë është e përkushtuar që shërbimi korrektues të ketë mbështetjen e duhur për të përmbushur misionin që ka. Duke pasur parasysh këtë qëllim, ne kemi avancuar në përmirësimin e infrastrukturës së institucioneve korrektuese, duke investuar në kushte më të mira pune dhe siguri më të lartë për stafin dhe po ashtu edhe të burgosurit”, theksoi Haxhiu.

E nikoqiri i këtij aktivitetit, drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Korrektues të Kosovës, Ismail Dibrani, tha se ky institucion është lider në rajon.

“Zyrtari korrektues nuk është thjesht një zbatues i rregullave por një garantues i sigurisë dhe një faktor i rëndësishëm në procesin e rehabilitimit dhe risocializimit të personave të privuar nga liria. Me etikë, profesionalizëm dhe përkushtim të lart, ju do të luani një rol kyç në forcimin e sistemit të drejtësisë në vendin tonë. Mbështetja e qeverisë dhe të tjerëve ka qenë jetike në arritjen dhe ngritjen e nivelit të shërbimit korrektues të Kosovës në përputhje me standardet e ndërkombëtare. Profesionalizmi i zyrtarëve korrektues po jep rezultate të frytshme në risocializimin e personave të privuar nga liria. Ata pas përfundimit të dënimit po kthehen në shtëpitë e tyre si individ të edukuar dhe pranueshëm për rrethin shoqëror”, deklaroi Dibrani.

Në fund të ceremonisë, instruktorëve që kanë trajnuar kadetët e Shërbimit Korrektues iu ndan mirënjohje falënderimi.