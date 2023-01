Kurti: Kemi bashkëpunim të ngushtë me SHBA-të dhe BE-në, liberalizimi i vizave më 2024 Kryeministri i vendit, Albin Kurti, është pyetur në lidhje me kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me shtyrjen e vendimit për targat ilegale serbe. Ai theksoi se bashkëpunon ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermaninë, Francën, Italianë, Britaninë e Madhe, Bashkimin Evropian në përgjithësi dhe NATO-n. “Ne kemi simpati dhe bashkëpunim…