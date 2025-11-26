Kurti kandidat i Lëvizjes Vetëvendosje për kryeministër të Kosovë
Arbërie Nagavci e hapi mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Vetëvendosjes. Në këtë mbledhje, siç tha ajo, e 61-ta e Këshillit të Përgjitshëm do të votojnë edhe kandidatin e VV-së për kryeministër. Kurti mori votat e mjaftushme nga këshillim dhe u shpall kandidat për kryeministër në zgjedhjet e 28 dhjetorit./Lajmi.net/
