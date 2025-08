Kurti: Kanali i Ibër Lepencit po bëhet më i qëndrueshëm

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti ka shkruar se po bëhen investime jetike për infrastrukturën kritike.

Kurti ka shkruar në Facebook se kanali i Ibër Lepencit po bëhet më i qëndrueshëm dhe më i sigurtë.

Ndërsa, ministrja në detyrë e Ekonomisë, Artane Rizvanolli ka shkruar se projekti për rehabilitimin e kanalit (në vlerë 13 milionë euro) është afër përfundimit.

“Për këtë projekt, Ibër Lepenci e kishte trashëguar një kontratë problematike që kishte zbatim për vetëm 10% për vite të tëra. Ndërsa, pas shkëputjes dhe rishpalljes, në dy vitet e fundit realizimi ka arritur rreth 90% dhe pritet të përfundojë gjatë muajve në vijim. Kanali prej 49km është me rëndësi jetike për furnizim me energji, ujë të pijshëm e ujitje për bujqësi. Nga 20km të pjesës së hapur të kanalit, 10km ku kishte më shumë nevojë tashmë po rehabilitohen përmes projektit të Ibër Lepencit me Bankën Botërore, përkrahur nga Qeveria e Republikës së Kosovës. Rehabilitimi përfshin: Riparimin e akuadukteve (2,586 m), Rezervuarin Bufer me kapacitet 30,000 m³, rindërtimin e kanaleve trapezoidale e drejtkëndore, ndërtimin e kutive shpërndarëse të ujit, rrjeta mbrojtëse, mure mbajtëse, dhe sisteme të mbrojtjes mjedisore. Me këto investime rritet siguria e ujit të vendit tonë dhe funksionaliteti afatgjatë i kanalit, dhe njëkohësisht reduktohen humbjet e ujit”, ka shkruar ajo.

Sipas saj, ky kanal nuk është vetëm infrastrukturë, por garanci për jetë, zhvillim dhe siguri.