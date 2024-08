Kurti jep detaje për takimin që pati dje me Sarrazin-in Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është deklaruar sot, pas takimit të djeshëm që pati me Përfaqësuesin Special të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin. Sipas një njoftimi të tij në platformën X, me Sarrazinin u diskutua për progresin në zbatimin e marrëveshjeve të lëvizshmërisë në Procesin e Berlinit, bashkëpunimin rajonal dhe pritjet për samitin e…