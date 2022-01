Kurti: Jemi të vendosur për sovranitet dhe jam i gatshëm t’u përgjigjem kërkesave të gjithë qytetarëve, edhe atyre serbë

Kryeministri i vendit, Albin Kurti është deklaruar pas takimit që pati me përfaqësuesin special të SHBA-ve për dialogun, Gabriel Escobar si dhe përfaqësuesin special për dialogun Kosovë-Serbi nga Bashkimi Evropia, Miroslav Lajçak.

Pas këtij takimi, Kurti deklaroi se në këtë takim i ka informuar me reformat që janë nisur në ekonomi dhe në drejtësi.

“Me stabilitetin institucional në Kosovë dhe me rritjen ekonomike të cilën kemi shënuar. Me sundimin e ligjit që ngelet prioritet i Qeverisë dhe përpjekjet tona për të luftuar krimin dhe korrupsionin, që duhet shoqëruar me një prokurori efektive dhe gjyqësor efikas që garantojmë drejtësi për të gjithë qytetarët”, tha ai, shkruan lajmi.net.

Kurti theksoi se Qeveria po menaxhon edhe pandeminë COVID-19.

“Kemi arritur që të kemi 60% të popullsisë mbi moshën 60 vjeçare me dy doza të vaksinës dhe gjithashtu vazhdimisht u bëjmë thirrje qytetarëve që të marrin dozën e tretë përforcuese . Kemi shënuar në vitin e kaluar 10 mijë vende pune të regjistruara rishtas dhe kemi pasur rritje ekonomike prej 9.9 % sipas BQK-së dhe rritje të të hyrave doganore për mbi 1/3. Rritje të të hyrave tatimore për mbi ¼ dhe rritje të buxhetit për 12% krahasuar me vitin që shkojë. Dhe rritje prej afro 60% të investimeve të huaja”, shtoi Kurti.

Ai tha se janë të vendosur që tu shërbejnë të gjithë qytetarëve pa dallim.

“Pa dallim sa i përket përkatësisë kombëtare apo religjioze dhe gjithashtu pa dallim sa i përket prejardhjes së tyre apo vendit ku banojnë. Qeveria e Kosovës e mbështet dhe është e angazhuar në procesin e bisedimeve në Bruksel, për dialogun parimor e të balancuar nga i cili duhet të përfitojnë qytetarët e të dyja vendeve. Jemi të vendosur që integriteti territorial, sovraniteti, funksionimi shtetëror kushtetutshmëri dhe ligjshmëria tërë kohën dhe kudo të ngelen të pacenuara nga çfarëdo përpjekje e ndokujt Jam kryeministër i të gjithë qytetarëve pa dallim dhe jam i gatshëm tu përgjigjem kërkesave dhe nevojave të të gjithë qytetarëve pa dallim. Edhe të qytetarëve serbë, meqë rast do të marrim praktikat më të mira aktuale edhe të Kosovës edhe të BE-së, duke pasur në vëmendje praktikat dhe mënyrat të cilat i zbaton Serbia sepse s’duhet të kemi qytetarë apo komunitet që janë të privilegjuar diku e diku të diskriminuar. Mbështesim fuqishëm procesin e Berlinit dhe tregun e përbashkët rajonal”, shtoi ai.

“Integrimet evropiane dhe euroatlantike nuk kanë alternativë, Evropa është kontinenti ynë dhe BE-ja dhe NATO janë fati ynë. Në këtë kuptim ne dëshirojmë ndihmën e BE-së, ndihmë kjo e cila do të hasë në vendin tonë respektin më të lartë për vlerat evropiane. Fondet evropiane dhe vlerat evropianë i shohim pashkëputshëm të lidhura njëra me tjetrën”./Lajmi.net/.