Kurti: Jam kryeministri që jam adresuar në gjuhën serbe me shumë se gjithë kryeministrat tjerë së bashku

Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se është kryeministri i cili është adresuar në gjuhën serbe më shumë se gjithë kryeministrat tjerë së bashku. Këtë deklaratë Kurti e bëri derisa foli për dialogun lokal me serbët.

11/12/2025 21:55

Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se është kryeministri i cili është adresuar në gjuhën serbe më shumë se gjithë kryeministrat tjerë së bashku.

Këtë deklaratë Kurti e bëri derisa foli për dialogun lokal me serbët.

 

“Nuk është e vërtetë që nuk ka dialog lokal, ministrat komunikojnë intezivisht me serbet lokal, komunat ku janë serbët kanë gjithashtu dialog me drejtorit komunale dhe kryetarin e komunës dhe unë jam kryeministri që ka takuar më shumë serbë lokal se asnjë kryeminister tjeter dhe jam kryeministri i cili është adresuar në gjuhën serbe më shumë  sesa gjithë kryeministrat tjerë marrë së bashku”, tha Kurti

