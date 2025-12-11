Kurti: Jam kryeministri që jam adresuar në gjuhën serbe me shumë se gjithë kryeministrat tjerë së bashku
Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se është kryeministri i cili është adresuar në gjuhën serbe më shumë se gjithë kryeministrat tjerë së bashku. Këtë deklaratë Kurti e bëri derisa foli për dialogun lokal me serbët. “Nuk është e vërtetë që nuk ka dialog lokal, ministrat komunikojnë intezivisht me serbet lokal, komunat ku…
Lajme
Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se është kryeministri i cili është adresuar në gjuhën serbe më shumë se gjithë kryeministrat tjerë së bashku.
Këtë deklaratë Kurti e bëri derisa foli për dialogun lokal me serbët.
“Nuk është e vërtetë që nuk ka dialog lokal, ministrat komunikojnë intezivisht me serbet lokal, komunat ku janë serbët kanë gjithashtu dialog me drejtorit komunale dhe kryetarin e komunës dhe unë jam kryeministri që ka takuar më shumë serbë lokal se asnjë kryeminister tjeter dhe jam kryeministri i cili është adresuar në gjuhën serbe më shumë sesa gjithë kryeministrat tjerë marrë së bashku”, tha Kurti