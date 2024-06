Kurti-ish kryeministrit britanik: Ndihemi të nderuar me prezencën tuaj, gjatë fjalimit tuaj s’kishte pozitë-opozitë Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është deklaruar pas takimit që pati me ish-kryeministrin e Britanisë së Madhe, Tony Blair. Kurti tha se ndihet i nderuar me prezencën e Tony Blair në Kosovë. Ai ka falënderuar Blair, duke e quajtur një mik të vërtetë të Kosovës, transmeton lajmi.net. “Faleminderit kryeministër Blair. Është nder i madh që…