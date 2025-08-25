“Kurti ia la “jadec-in” PDK-së” – Ylli Hoxha: Me refuzimin e Dimal Bashës, opozita tregoi mungesë lidershipi
Analisti politik, Ylli Hoxha, ka komentuar zhvillimet e fundit rreth zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të Kosovës, duke e cilësuar kandidaturën e Dimal Bashës si një lëvizje taktike të kryeministrit Albin Kurti.
Sipas tij, Kurti si “ekspert i lojës” ia ka lëshuar një “jadec” opozitës, e në veçanti Partisë Demokratike të Kosovës (PDK).
“Jadec-in e hëngrën. Z. Kurti ua lëshoi në dorë si ekspert i lojës dhe këta ia mundësuan pak a shumë atë që u përpoq të arrinte nga vendimi i Gjykatës Kushtetuese: të krijojë atmosferën që ai propozon disa kandidatë dhe akuzon opozitën për mungesë vullneti për të bashkëpunuar, për shkak të shumësisë së emrave”, ka thënë Hoxha në emisionin “Debat Plus” .
Ai theksoi se PDK-ja ka rënë në këtë kurth vetë, pasi kishte deklaruar se do të votonte 35 deputetë, përfshirë edhe Dimal Bashën.
“Askush nuk e ka detyruar PDK-në ta thotë këtë. Ata e bënë vetë. Dhe ditën kur e propozuan, manifestuan mungesë të jashtëzakonshme lidershipi”, ka shtuar Hoxha.
Analisti kritikoi mungesën e instinktit politik te drejtuesit e opozitës në sallën e Kuvendit, duke thënë se kryetarët e partive dhe shefat e grupeve parlamentare do të duhej të tregonin autonomi dhe veprim të matur në momente të tilla.