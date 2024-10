Kurti i uron detyrën e re Ruttes: Mezi presim të vazhdojmë bashkëpunimin tonë

Ai përmes një postimi në “X”, i ka shprehur entuziazmin për të bashkëpunuar, shkruan lajmi.net.

“Urime për Sekretarin Gjeneral të NATO-s, Mark Rutte për fillimin zyrtar të detyrës suaj në krye të NATO-s. Ne në Kosovë ju dëshirojmë suksese të mëdha dhe mezi presim të vazhdojmë bashkëpunimin tonë në detyrën tuaj të re”, ka shkruar Kurti në “X”. /Lajmi.net/

Postimi i tij i plotë:

Congratulations to @SecGenNATO Mark Rutte on officially beginning your role at the helm of NATO. We in Kosova wish you great success and look forward to continuing our collaboration in your new capacity.

