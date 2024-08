Kurti i reagon Vuçiqit, për “marshin e shqiptarëve mbi Urë”: Pohime të rrejshme – përgatitje për sulm ndaj Kosovës Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka demantuar presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq, i cili ka deklaruar se “shqiptarët do të marshojnë në urën e ibrit”. Kurti ka thënë se asnjë shqiptar nuk nuk do të marshojë mbi urë, duke e demantuar kështu presidentin e Serbisë, Aleksandër Vuçiq, i cili ka deklaruar se “shqiptarët do të…