Kurti i reagon Lajçakut: Meqë draft-statuti qenka çështje e brendshme e Kosovës, mund ta shkruaj një me Rashiqin e Krasniqin

Kryeministri Albin Kurti e ka shkruar versionin e tij se si mund të arrihet normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë në vitin e ardhshëm.

Duke i reaguar emisarit të BE-së Lajçak, për një intervistë që e pati së fundmi, Kurti ka shkruar se atij i thuhej që draft-statutin duhet ta pranojë edhe Serbia.

“Sipas deklarimit të fundit të emisarit evropian Mirosllav Lajçak, meqë draft statuti na qenka veçse çështje e brendshme e Kosovës, në vitin e ardhshëm, unë mund ta shkruaj një draft modern evropian në konsultim me ministrat e mi Nenad Rashiq (Komunitete dhe Kthim) dhe Elbert Krasniqi (Administrimi i Pushtetit Lokal)”.

Kurti tutje ka deklaruar që Marrëveshja Bazike me Serbinë do të duhej të nënshkruhej në vitin e ardhshëm.

“Marrëveshja Bazike (me Aneksin e Zbatimit) për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të mund të nënshkruhej në Samitin e Këshillit Evropian që mbahet në datat 21 e 22 mars 2024”, ka shkruar kryeministri.

Madje ai ka kërkuar nga Brukseli dhe Lajçak të merren më shumë me zgjedhjet në Serbi, sesa t’i bëjnë presion publik Kosovës “me opsione që e shndërrojnë vendin në temë problematike”

“Besoj që Brukseli dhe emisari evropian Lajçak do të merren shumë më tepër me Presidentin e Serbisë Vuçiq që i vodhi zgjedhjet në Serbi me ndihmën e Dodikut, Mandiqit e Radoiçiqit (sidomos në Beograd) dhe që u tërhoq nga Marrëveshja Bazike e 27 shkurtit 2023 (përmes letrës së Kryeministres Ana Bërnabiq), në vend se të na bëjnë presion publik me opsione që e shndërrojnë Kosovën demokratike e pro-evropiane në temë problematike”, ka shkruar kryeministri.

Lideri i ekzekutivit ka kërkuar po ashtu që të bëhen menjëherë publike konkluzionet e hetimeve për sulmin terrorist në Banjskë.

“Konluzionet e hetimeve për sulmin terrorist e kriminal të 24 shtatorit në Banjskë të Zveçanit, kur u vra rreshteri Afrim Bunjaku, duhet të bëhen publike menjëherë. Millan Radojçiq dhe pjesëtarët e grupit të tij paramilitar duhet t’i dorëzohen autoriteteve të Kosovës”, ka shkruar ai.

Kurti ka kërkuar po ashtu heqjen e masave ndëshkuese ndaj Kosovës dhe vendosjen e sanksioneve për Serbinë.