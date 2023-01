Kurti: I pikëlluar nga vdekja e ministrit ukrainas, Denys Monastyrsky

Ai ka shprehur ngushëllime për familjet e të vdekurve si pasojë e rrëzimit të helikopterit.

18 persona vdiqën, përfshirë ministrin e Punëve të Brendshme të Ukrainës, pasi një helikopter u rrëzua pranë një kopshti fëmijësh në lindje të kryeqytetit Kiev.

Tre fëmijë mësohet se janë në mesin e 18 të vdekurve, së bashku me ministrin e Brendshëm të Ukrainës, Denys Monastyrsky.

Saddened by the death of 🇺🇦 Internal Affairs Minister Denys Monastyrsky, his deputy Jenin & members of his Cabinet. 🇽🇰 sends its heartfelt condolences to their loved ones, and especially to the families of the children killed.

