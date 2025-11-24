Kurti i përgjigjet EBU-së: Gati të transferojmë fondet për RTK-në, sapo të formohet një komision parlamentar kompetent
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti i ka kthyer përgjigje përmes një letre, Unionit Evropian të Transmetuesve (EBU, në lidhje me buxhetin e RTK-së. Ai përmes kësaj letre, ka thënë Qeveria e Kosovës e njeh rolin thelbësor të RTK-së në demokraci dhe lirinë e medias, dhe se ka thënë se e ndajnë objektivin me…
Lajme
Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti i ka kthyer përgjigje përmes një letre, Unionit Evropian të Transmetuesve (EBU, në lidhje me buxhetin e RTK-së.
Ai përmes kësaj letre, ka thënë Qeveria e Kosovës e njeh rolin thelbësor të RTK-së në demokraci dhe lirinë e medias, dhe se ka thënë se e ndajnë objektivin me ta që RTK duhet të financohet në mënyrë të qëndrueshme dhe të qëveriset profesionalisht.
Ai ka thënë se Kuvendi ka miratuar 8 milionë e 960 mijë euro për vitin 2025, por që sipas ligjit ai ka thënë se këto fonde mund të alokohen vetëm pasi të jetë marrë vendimi nga Komisioni i Kuvendit për Buxhetin, Punën dhe Transferet.
Kurti ka thënë se pasi Kuvendi është konstituuar, partitë opozitare kanë refuzuar të formojnë komisionet parlamentare, dhe nuk mund të merret ndryshe ky vendim.
“Kjo situatë ilustron ekuilibrin e ndjeshëm që çdo qeveri demokratike duhet të ruajë midis përgjegjshmërisë dhe ligjshmërisë. Ndërsa Qeveria mbetet plotësisht e përkushtuar për të mbështetur RTK-në, ajo duhet ta bëjë këtë brenda kufijve të ligjit dhe kompetencave institucionale. Çdo veprim ndryshe rrezikon të minojë garancitë kushtetuese që mbrojnë pavarësinë e RTK-së. Për këtë arsye, ne marrim udhëzime nga parimet evropiane të sundimit të ligjit, të cilat theksojnë se ekzekutivi nuk duhet të marrë kompetencat e rezervuara për legjislativin. Lista e Kontrollit të Sundimit të Ligjit e Komisionit të Venecias (CDL-AD(2016)007) përcakton qartë që ndarja e pushteteve kufizon diskrecionin e ekzekutivit dhe është thelbësore për ruajtjen e demokracisë. Kjo parim është rikonfirmuar edhe në Rekomandimin (CM/Rec(2012)1) të Këshillit të Evropës dhe në Rekomandimin 1878 (2009) të Asamblesë Parlamentare, të cilat u bëjnë thirrje shteteve anëtare të garantojnë financim të sigurt dhe të mjaftueshëm për shërbimin medial publik në përputhje të plotë me pavarësinë institucionale dhe ligjin”, ka shkruar Kurti.
Ai ka dhënë edhe qëndrimin e tyre..
“Qeveria është e gatshme dhe e përkushtuar të lehtësojë menjëherë transferimin e fondeve të miratuara për RTK-në sapo të formohet një komision parlamentar kompetent dhe i aftë të veprojë në përputhje me ligjin.
Derisa kjo të ndodhë, ne nuk mund të marrim ligjërisht kompetencat vendimmarrëse të cilat i janë caktuar në mënyrë të qartë Komisionit të Kuvendit për Buxhet, Punë dhe Transferta. Veprimi i kundërt do të shkelte ligjet e Kosovës dhe standardet e ndarjes së pushteteve që qëndrojnë në themel të modelit demokratik evropian”, ka shtuar Kurti në letër.
700 punëtorë të RTK-së, tash e 24 ditë nuk i kanë marrë pagat e tyre.
Letra e plotë e Kurtit e përkthyer në gjuhën shqipe:
Të dashur kolegë,
Faleminderit për letrën tuaj të hapur të datës 12 nëntor 2025 në lidhje me situatën në Radio Televizionin e Kosovës (RTK) dhe për angazhimin e vazhdueshëm të organizatave tuaja në mbështetje të lirisë së medias dhe stabilitetit institucional në vendin tonë.
Qeveria e Republikës së Kosovës e njeh rolin thelbësor të RTK-së në demokraci dhe lirinë e medias, dhe ne ndajmë objektivin tuaj që RTK duhet të financohet në mënyrë të qëndrueshme dhe të qeveriset profesionalisht.
Në të njëjtën kohë, Qeveria duhet të veprojë rreptësisht brenda kornizës së ligjeve të Kosovës dhe ndarjes kushtetuese të pushteteve. Sipas Ligjit Nr. 08/L-332 për Alokimet Buxhetore për vitin 2025 (i njohur si Ligji për Alokimet Buxhetore), Kuvendi ka miratuar 8,960,000 € për RTK-në. Ligji përcakton që këto fonde mund të alokohen vetëm pasi të jetë marrë vendimi nga Komisioni i Kuvendit për Buxhetin, Punën dhe Transfertat dhe të raportohen në përputhje me programin e shpenzimeve të RTK-së. Kjo është sepse RTK është e llogaridhënshme ndaj Kuvendit të Kosovës.
Në rrethanat aktuale—ndonëse Kuvendi është konstituuar, partitë opozitare refuzojnë të formojnë komisionet parlamentare—nuk ka komision kompetent që mund të marrë vendimin përkatës, dhe ekzekutivi nuk mund ta zëvendësojë atë ligjërisht.
Për kontekst, kur një bllokadë e ngjashme ndodhi më herët këtë vit, Qeveria mundësoi që RTK të vazhdonte të funksiononte përmes një mase të përkohshme dhe të jashtëzakonshme—një situatë të cilën edhe ju e përmendët—duke vazhduar njëkohësisht kërkimin e zgjidhjeve institucionale afatgjata.
Kjo situatë ilustron ekuilibrin e ndjeshëm që çdo qeveri demokratike duhet të ruajë midis përgjegjshmërisë dhe ligjshmërisë. Ndërsa Qeveria mbetet plotësisht e përkushtuar për të mbështetur RTK-në, ajo duhet ta bëjë këtë brenda kufijve të ligjit dhe kompetencave institucionale. Çdo veprim ndryshe rrezikon të minojë garancitë kushtetuese që mbrojnë pavarësinë e RTK-së.
Për këtë arsye, ne marrim udhëzime nga parimet evropiane të sundimit të ligjit, të cilat theksojnë se ekzekutivi nuk duhet të marrë kompetencat e rezervuara për legjislativin. Lista e Kontrollit të Sundimit të Ligjit e Komisionit të Venecias (CDL-AD(2016)007) përcakton qartë që ndarja e pushteteve kufizon diskrecionin e ekzekutivit dhe është thelbësore për ruajtjen e demokracisë. Kjo parim është rikonfirmuar edhe në Rekomandimin (CM/Rec(2012)1) të Këshillit të Evropës dhe në Rekomandimin 1878 (2009) të Asamblesë Parlamentare, të cilat u bëjnë thirrje shteteve anëtare të garantojnë financim të sigurt dhe të mjaftueshëm për shërbimin medial publik në përputhje të plotë me pavarësinë institucionale dhe ligjin.
Këto janë parimet që udhëheqin Qeverinë e Kosovës në çdo vendim që merr. Veprimet tona bazohen jo vetëm në ligjin vendor, por edhe në traditën juridike evropiane ndaj së cilës Kosova aspiron dhe i përket.
Prandaj, pozicioni ynë është si vijon:
• Qeveria është e gatshme dhe e përkushtuar të lehtësojë menjëherë transferimin e fondeve të miratuara për RTK-në sapo të formohet një komision parlamentar kompetent dhe i aftë të veprojë në përputhje me ligjin.
• Derisa kjo të ndodhë, ne nuk mund të marrim ligjërisht kompetencat vendimmarrëse të cilat i janë caktuar në mënyrë të qartë Komisionit të Kuvendit për Buxhet, Punë dhe Transferta. Veprimi i kundërt do të shkelte ligjet e Kosovës dhe standardet e ndarjes së pushteteve që qëndrojnë në themel të modelit demokratik evropian.
Me këtë frymë, ne u bëjmë thirrje të gjitha forcave politike të përfundojnë formimin e komisioneve parlamentare pa vonesë dhe të miratojnë buxhetin 2025 në mënyrë që të mundësohet transferimi i ligjshëm dhe i rregullt i fondeve të RTK-së. Ne ju mirëpresim ju dhe partnerët ndërkombëtarë për të inkurajuar grupet parlamentare të përmbushin përgjegjësitë e tyre institucionale në mënyrë që të hapet rruga për financimin dhe qeverisjen e qëndrueshme të RTK-së.
Ju sigurojmë se Qeveria e Kosovës mbetet plotësisht e përkushtuar ndaj standardeve evropiane për lirinë e medias dhe sundimin e ligjit. Ne do të vazhdojmë të veprojmë brenda kufijve tanë ligjorë dhe kushtetues, dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Kuvendin dhe të gjithë palët për të garantuar një të ardhme të qëndrueshme dhe të pavarur për RTK-në.
Me respekt,
Albin Kurti
Ushtrues detyre i Kryeministrit të Republikës së Kosovës