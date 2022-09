Kurti i kënaqur në takimin me kryetarët e komunave, kryetarët të pakënaqur me Kurtin Takimi në mes kryeministrit Albin Kurti me kryetarët e komunave, ka përfunduar me kërkesa të shumta nga ana e këtyre të fundit, të cilët thanë se nuk kanë marrë përgjigje. Megjithatë, Kurti tha se do të takohen çdo tre muaj. Bashkë me Kurtin në takim ishte edhe ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi,…