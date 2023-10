Kurti i indinjuar me ndërkombëtarët: Kërkon qëndrim më të ashpër ndaj Serbisë

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, është shfaqur i zemëruar dhe i frustruar me komunitetin ndërkombëtar, pasi sipas tij nuk po mbajnë një qëndrim më të ashpër ndaj Serbisë.

Kështu ka deklaruar Kurti në një intervistë në Sky News, ku ka folur për agresionin e Serbisë më 24 shtator në fshatin Banjskë të Zveçanit, ku mbeti i vrarë rreshteri policor Afrim Bunjaku.

“Ata e mohojnë sepse po luajnë me librin e lojërave të Putinit në Donbas. Burra të vegjël të gjelbër në pjesën veriore të Kosovës. Jo aq pak, por njerëz të gjelbër me siguri, që donin të fillonin një luftë dhe të ndanin Kosovën”, ka deklaruar Kurti ndër të tjera.

Të premten në forumin e sigurisë 2BS që u mbajt në Budva në Mal të Zi, ishte i pranishëm emisari i BE’së, Miroslav Lajcak, që përjashtoi mundësinë se dialogu do të ndërpritet, madje shtoi se do të vazhdojë pikërisht me dy akterët kryesorë, kryeministrin Albin Kurti dhe presidentin serb Aleksandar Vucic.

Në samitin europian në Granada pritej që të kishte lëvizje diplomatike nga BE rreth dialogut Kosovë-Serbi por nuk ndodhi. Presidentja Vjosa Osmani dhe homologu i saj serb Aleksandar Vucic ishin atje për lobim e avokim të pozicioneve të tyre.