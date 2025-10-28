Kurti i hakmerret Baljes, ia shkarkon zv/ministrin dhe këshilltarin

28/10/2025 13:48

Mosvotimi i qeverisë së propozuar nga Albin Kurti të dielën, i ka kushtuar shtrenjtë Duda Baljes.

Deputetja e minoritetit boshnjak në Kuvendin e Kosovës, kryetare e Bashkimit Socialdemokrat (SDU), nga e marta e kësaj jave nuk e ka asnjë përfaqësues politik në qeverinë në detyrë të Albin Kurtit.

Dy të deleguarit e Baljes në qeveri, zëvendësministri Elldin Uglari dhe këshilltari politik, Enes Sulejmanoviqi, janë shkarkuar nga postet e tyre në dy ditët e fundit.

Të dy janë shkarkuar me vendim të Kurtit.

October 28, 2025

October 28, 2025

October 28, 2025

October 28, 2025

October 28, 2025

