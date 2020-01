Kurti i gjunjëzohet autoritetit të Thaçit, injoron prapë LDK-në

Ditëve të fundit, Thaçi ia kishte rritur presionin publik Kurtit për të dorëzuar emrin e mandatarit dhe zhbllokimin e ngërçit.

Por, përkundër refuzimit të disa letrave të dërguara nga presidenti Thaçi në adresë të Kurtit, duke u arsyetuar se në momentin e parë që do ta ketë marrëveshjen me partnerin e koalicionit do ia dorëzonte emrin e mandatarit, ai sot e bëri këtë edhe në mungesë të marrëveshjes, duke injoruar komplet rolin e LDK-së në këtë procesin e ndërtimit të institucioneve të reja.

Po ashtu, Kurti e kishte injoruar LDK-në ngjashëm edhe me zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ndonëse në këtë proces fituese kishte dalë vetë Lëvizja Vetëvendosje, duke marrë këtë pozitë, edhe pse ajo i ishte premtuar LDK-së, shkruan lajmi.net.

Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, si duket sërish po shpreson që qeveria e pakicës do të votohet nga LDK-ja, duke llogaritur në grupin e Vjosa Osmanit.

Ende nuk dihet nëse Qeveria e Kurtit do t’i ketë 12 apo 14 ministri dhe, po ashtu, nuk dihet se cila është marrëveshja e tij me Listën Serbe për ndarjen e “kulaçit” qeveritar, duke e lënë kështu publikun tërësisht në terr informativ, në një proces kaq të rëndësishëm për vendin.

Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, deri më tash i ka bërë publike të gjitha takimet me LDK-në, por nuk e ka bërë publik asnjë takim me Listën Serbe dhe nuk dihet nëse janë takuar ndonjëherë fshehurazi. /Lajmi.net/