Kurti i gëzohet deklaratës së Komisioneres së BE-së për liberalizimin e vizave

“E vlerësoj shumë rikonfirmimin e Komisonares se ne kemi përmbushur të gjitha kriteret e përcaktuara për liberalizim”, shkroi kryeministri Kurti në llogarinë e tij në Twitter.

Kryeministri deklaroi se rikonfirmimi i konisionares është se Kosova ka përmbushur kriteret edhe në luftën kundër krimit të organizuar e korrupsionit.

“Pres që të punoj me ju për ta bërë liberalizimin e vizave realitet për qyetarët e Kosovës”, shkroi kryeministri Kurti.

Deklarimi i Kurtit vjen pas takimit që komisonarja Johanssen pati me ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla i cili qëndroi në Bruksel, për të parë situatën sa i përket liberalizimit të vizave.

Greatly appreciative to the @EU_Commission & Commissioner @YlvaJohansson for reaffirming our fulfilment of all visa liberalisation benchmarks, including fighting crime & corruption. Look forward to working w/ you on making visa liberalisation a reality for 🇽🇰’s citizens. @XSvecla https://t.co/m75OrZLww0

— Albin Kurti (@albinkurti) June 30, 2022