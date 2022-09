Kurti i ftoi mjekët të kthehen në Kosovë, Abdullahu: Patetizëm, me rëndësi mu shit patriot

Zëdhënësi i PDK-së, Faton Abdullahu, ka komentuar thirrjen e djeshme që kryeministri Kurti ua bëri mjekëve, duke i ftuar ata që të kthehen në Kosovë.

Me anë të një postimi në Facebook, Avdullahu ka thënë se ky veprim i Kurtit është “sa për t’u shitur patriot”, shkruan lajmi.net.

“Kurti i thotë diasporës, konretisht mjekëve, KTHENU në Kosovë, qe edhe ministri jem i shëndetësisë Latifi u kthy. Pra nuk ju thotë – Kthenu se pagat do të jenë më të mëdha – Kthenu se kushtet e punës janë sot më të mira se dje – Kthenu se mjetete e punës shpejtë do të jenë më të mira – Jo, Jo”, shkroi Avdullahu.

Sipas Avdullahut, kjo thirrje e Kurtit është patetizëm, bazuar në faktin se shumica e atyre që po ikin nga Kosova janë nga fusha e shëndetësisë.

Postimi i plotë i Avdullahut:

Me rëndësi mu shit patriot – KTHENU në Kosovë po ju thotë Kurti mjekëve

Kurti i thotë diasporës, konretisht mjekëve, KTHENU në Kosovë, qe edhe ministri jem i shëndetësisë Latifi u kthy. Pra nuk ju thotë – Kthenu se pagat do të jenë më të mëdha – Kthenu se kushtet e punës janë sot më të mira se dje – Kthenu se mjetete e punës shpejtë do të jenë më të mira – Jo, Jo – Ai ju thotë kthenu se qe ministri u kthy – A do me i bo krejt ministra a çka është puna ? Apo me rëndësi të shitesh patriot. Kthenu se nona Kosovë ka nevojë për ju. Çfarë patetizmi. Se sa e pasinqertë është kjo thirrje e Kurtit, tregon fakti se nga të gjithë ata që sot po ikin nga vendi i pashpresë, një pjesë e madhe janë mu nga fusha e shëndetësisë. /Lajmi.net/