Kurti i flet Tërnavës për Serbinë: Provokimet rreth kufirit po shtohen

Lajme

20/03/2026 10:51

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar Bashkësia Islame e Kosovës, ku gjatë një bisede me Myftiun e Kosovës, Naim Tërnava, ka diskutuar mbi sfidat aktuale.

Kurti tha se gjatë kësaj pranvere vendi përballet me dy sfida në planin e përgjegjshëm.

“Provokimet rreth kufirit po shtohen. Përshtypja jonë është që vjen nga dy dëshmime. I pari është që nuk kanë një strukturë të brendshme. E dyta është se e kanë kuptuar se nuk mund ta mbajnë peng krejt rajonin për integrime në Bashkimin Evropian. Pra Brukseli si kryeqytet i dyfishtë, i Bashkimit Evropian dhe NATO-s, po thotë kush dëshiron të vijë do t’i krijohen shanset, por duhet t’i bëhen detyrat e shtëpisë. Kush nuk dëshiron të vijë nuk mund t’i pengojë të tjerët dhe kjo i ka acaruar shumë serbët sepse ata e kanë pas privilegjin që pa neve nuk mund të shkonin askund. Kjo është një dëshpërim i dyfishtë”, tha ai.

Ai u ndal edhe te ngritja e çmimit të naftës.

Në këtë takim u diskutua edhe për rëndësinë e bashkëpunimit institucional dhe rolin e institucioneve fetare në ruajtjen e stabilitetit shoqëror.

Artikuj të ngjashëm

March 20, 2026

Nga kriza globale te xhepi i qytetarit, OEK dhe DhTIK propozojnë...

March 20, 2026

Haradinaj: Sa më bashkë, aq më mirë për ne

March 20, 2026

Vritet zëdhënësi i Gardës Revolucionare të Iranit

March 20, 2026

Netanyahu pranon të “pezullojë” sulmet ndaj fushave të gazit në Iran...

March 19, 2026

Trump thotë se lufta me Iranin po ecën shumë më shpejt...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

