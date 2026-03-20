Kurti i flet Tërnavës për Serbinë: Provokimet rreth kufirit po shtohen
Lajme
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka vizituar Bashkësia Islame e Kosovës, ku gjatë një bisede me Myftiun e Kosovës, Naim Tërnava, ka diskutuar mbi sfidat aktuale.
Kurti tha se gjatë kësaj pranvere vendi përballet me dy sfida në planin e përgjegjshëm.
“Provokimet rreth kufirit po shtohen. Përshtypja jonë është që vjen nga dy dëshmime. I pari është që nuk kanë një strukturë të brendshme. E dyta është se e kanë kuptuar se nuk mund ta mbajnë peng krejt rajonin për integrime në Bashkimin Evropian. Pra Brukseli si kryeqytet i dyfishtë, i Bashkimit Evropian dhe NATO-s, po thotë kush dëshiron të vijë do t’i krijohen shanset, por duhet t’i bëhen detyrat e shtëpisë. Kush nuk dëshiron të vijë nuk mund t’i pengojë të tjerët dhe kjo i ka acaruar shumë serbët sepse ata e kanë pas privilegjin që pa neve nuk mund të shkonin askund. Kjo është një dëshpërim i dyfishtë”, tha ai.
Ai u ndal edhe te ngritja e çmimit të naftës.
Në këtë takim u diskutua edhe për rëndësinë e bashkëpunimit institucional dhe rolin e institucioneve fetare në ruajtjen e stabilitetit shoqëror.