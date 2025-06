Kurti i çon mesazh Trumpit: Kosova gati për të pranuar migrantë të dëbuar nga SHBA Qeveria në detyrë e Kosovës ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë (REL) se ka shprehur gatishmërinë për të bashkëpunuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lidhur me pranimin dhe zhvendosjen e përkohshme të shtetasve të vendeve të treta në Kosovë, “në përputhje me kushtet e përcaktuara”. “Përgjatë një periudhe njëvjeçare, deri në pesëdhjetë persona…