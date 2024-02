Kurti: Gjenocidi serb në Kosovë as nuk harrohet e as nuk falet

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se gjenocidi i Serbisë në Kosovë as nuk harrohet e as nuk falet.

Duke kërkuar drejtësi për ata që kanë urdhëruar gjenocidin dhe ata për ata që e kanë kryer atë, Kurti tha kjo do të ishte rehabilitim për viktimat.

Kurti gjithashtu tha se dëmi më i madh që i bëhet paqes dhe pajtimit në Ballkan janë të cilët e mohojnë gjenocidin.

“Në Kosovë ka pasur gjenocid në pranverën e vitit 1999. Ky gjenocid as nuk harrohet, as nuk falet, as nuk shlyhet, andaj e rëndësishme është drejtësia për urdhërdhënësit, për ekzekutorët në mënyrë që të kemi rehabilitim për viktimat e në të njëjtën kohë është e rëndësishme që të mos mohohet gjenocidi. Sot dëmi më i madh që i bëhet paqes, pajtimit, jo vetëm drejtësisë në rajonin e Ballkanit, janë ata të cilët e mohojnë gjenocidin e kryer në Kosovë ndaj shqiptarëve nga forcat e regjimit të Jugosllavisë e të Serbisë së Millosheviqit”, tha Kurti.

Ndërkaq i pyetur nëse do të jetë e përfshirë në Strategjinë për Drejtësinë Tranzicionale padia për gjenocid dhe nëse ka ndonjë afat që kur do të jetë e gatshme kjo, Kurti tha se njëjta është në përfundim dhe se ajo do të sillet në mbledhjen e Qeverisë.

“Është pothuajse në përfundim Strategjia për Drejtësinë Tranzicionale dhe ajo padyshim që nga Ministria e Drejtësisë dhe profesionistët e saj do të vije në mbledhje të Qeverisë së Kosovës”, tha Kurti.

Kurti këto komente i bëri pas ceremonisë së pranim-dorëzimit të dokumenteve të para në Institutin e të Krimeve të Kryera Gjatë Luftës në Kosovë.