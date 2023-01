Kurti fton qytetarët e komuniteteve: Bëhuni pjesë e Policisë së Kosovës, që ta ruajmë sigurinë në veri

Mbi 500 zyrtarë policorë të komunitetit serb dhanë dorëheqje nga Policia e Kosovës.

Dorëheqja et yre erdhi pas zhvillimeve të shumta në veri të Kosovës, nga ku të njëjtit refuzuan të kryenin punën e tyre që kishte të bënte me shqiptimin e fletëqortimeve për mos ri-regjistrimin e targave.

Pas disa javëve zhvillime, në kuadër të Policisë së Kosovës është hapur konkurs i ri për pranimin e serbëve, turqve, goranëve, boshnjakëve e shumë të tjerëve të cilët duan të shërbejnë në Policinë e Kosovës.

Pas kësaj, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka publikuar një video-incizim ku tha se siguria është një nga shtyllat bazë e qeverisjes së tyre.

“Policia e Kosovës, si një institucion që është gjithmonë me të gjithë ne, që nga themelimi i saj ka hapur dyert për dhjetëra gjenerata, djem e vajza, pa dallime në bazë etnike apo fetare. Të gjithë ata shërbejnë sot, me uniformë policie, me besnikëri dhe nder, kudo brenda Republikës”, ka thënë Kurti.

Përpos kësaj, Kurti ka theksuar se “kur jemi para fazës finale të diplomimit të një gjenerate të përbërë nga djem dhe vajza të të gjitha komuniteteve, dhe të cilët janë të gatshëm të fillojnë të ofrojnë shërbime për të gjithë qytetarët në vendin tonë, Policia e Kosovës ka hapur derën për qytetarët e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë për t’iu bashkuar me qëllim që të ofrojnë shërbimet e tyre për qytetarët tanë që jetojnë në komunat në veri të vendit”.

I pari i Qeverisë së Kosovës, Albin Kurti tha se konkursi është i hapur deri më 26 janar.

“Me këtë rast ftoj të gjithë qytetarët e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë – serbë, boshnjakë, turq, goranë, romë, ashkali, egjiptianë, kroatë dhe malazezë – që ta shfrytëzojnë këtë mundësi, të aplikojnë dhe të angazhohen për sigurinë e të gjithë qytetarëve brenda komunave në veri të Republikës së Kosovës”.

Kurti ka potencuar se “Policia e Kosovës është për të gjithë ne, me të gjithë ne dhe në shërbim të të gjithëve. Nuk ka dhe nuk do të ketë dallime brenda saj apo në ofrimin e shërbimeve për qytetarët tanë”./Lajmi.net/