Kurti ftoi Abdixhikun, Rukiqi ia kujton kur iu thoshte “hajvana”: Tash hajde takohemi po i harrojmë të gjitha me rëndësi pushteti Berat Rukiqi nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë një reagim lidhur me ftesën për takim që Kurti ia bëri Abdixhikut. Ai ia kujton Kurtit kur opozitën e quante “hajvana”, por që tash kërkon me i harru të gjitha sepse për Kurtin sipas tij me rëndësi është pushteti. Ai Kurtin e quan mashtrues, përçares ndër-shqiptarë…