Kurti foli për “Nëntorin e Tretë”, Hasani: Nuk ndodh brenda kësaj gjenerate

Ish-kreu i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, e ka “thumbuar” liderin e VV-së , Albin Kurti, i cili dje në urimin për 28 Nëntorit ka folur për “Nëntorin e Tretë ”. Derisa Hasani ka rikujtuar ditëlindjen e Adem Jasharit dhe daljen në skenë të UÇK-së , ai ka vlerësuar se Nëntori i Tretë nuk ndodh brenda…

Lajme

29/11/2025 09:00

Ish-kreu i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, e ka “thumbuar” liderin e VV-së , Albin Kurti, i cili dje në urimin për 28 Nëntorit ka folur për “Nëntorin e Tretë ”.

Derisa Hasani ka rikujtuar ditëlindjen e Adem Jasharit dhe daljen në skenë të UÇK-së , ai ka vlerësuar se Nëntori i Tretë nuk ndodh brenda kë saj gjenerate.

“Në Korçë, në festimin e radhës të 28 Nëntorit. Me shokë dhe pa Ademin. Zoja Nurije mori vendin e dr. Ademit, i cili na mungon të gjithëve, dhe erdhi me ne. Ta kujtojmë përvjetorin e Flamurit dhe dr. Ademin bashkë me këtë festë, të cilën gjithmonë e kemi shënuar së bashku. Ta kujtojmë ditëlindjen e Komandantit Legjendar Adem Jashari dhe Nëntorin e Tretë, që nuk përsëritet më kurrë për këtë gjeneratë. Ta kujtojmë edhe daljen në skenë të UÇK-së, lajmëtaren e lirisë dhe të Nëntorit të Tretë”, ka shkruar Hasani.

Artikuj të ngjashëm

November 29, 2025

Dy të arrestuar për dhunë në familje në Prishtinë, njëri rrahu...

November 29, 2025

28 Nëntori: Kurti as në Vlorë e as në Prekaz

Lajme të fundit

Dy të arrestuar për dhunë në familje në...

“Qoftë në qeveri apo në burg, dominoi në...

28 Nëntori: Kurti as në Vlorë e as në Prekaz

Kjo është lista me 16 banorët e mundshëm të “Big Brother VIP Albania 5”