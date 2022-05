Kurti flet për takimin me këshilltarin e Bidenit, e quan “të shkëlqyer”

Kurti me anë të një postimi në Twitter ka thënë se lidhja e Kosovës me SHBA-në është “e pathyeshme” duke u bazuar në vlerat dhe prioritetet e përbashkëta, shkruan lajmi.net.

Kryeministri tha se temë diskutimi ishte edhe pushtimi rus i Ukrainës i cili sipas Kurtit përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për interesat e SHBA-së dhe Kosovës.

“Takim i parë i shkëlqyer me Jake Sullivan, këshilltar nacional i sigurisë i Presidentit të SHBA-ve. Ne festuam lidhjen e pathyeshme të Kosovës dhe SHBA-së – bazuar në vlerat dhe prioritetet e përbashkëta – dhe diskutuam se si pushtimi rus i Ukrainës përbën kërcënim të drejtpërdrejtë për interesat e sigurisë së SHBA-së dhe Kosovës”, ka shkruar Kurti. /Lajmi.net/

Great first meeting with @JakeSullivan46, Nat. Sec. Advisor to @POTUS Biden. We celebrated Kosova & U.S.’s unbreakable bond — based on shared values & priorities — and discussed how Russia’s invasion of Ukraine poses direct threat to U.S. and Kosova security interests. pic.twitter.com/0wMlb1XEmr

