Kurti flet për takimin e 27 shkurtit dhe deklaratat e Haki Abazit: Nuk janë të vërteta e as të sakta Kryeministri i vendit, Albin Kurti ka folur në lidhje me takimin e 27 shkurtit në mes tij dhe presidentit serb, Aleksandar Vuçiq që do të zhvillohet në Bruksel. Kurti tha se nga ky takim presin të ketë diskutime të mëtutjeshme dhe të ecin mbi bazën e propozimit evropian. Duke folur në lidhje me Asociacionin, Kurti…