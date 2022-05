Kurti flet për takimet me Scholz dhe Baerbock, nuk përmend takimin me Lajçak e Vuçiq

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti sot ka qëndruar në Berlin të Gjermanisë, ku është takuar me kancelarin gjerman, Olaf Scholz dhe pastaj me ministren e Jashtme gjermane, Annalena Baerbock.

Kurti në mbrëmje është takuar edhe me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak dhe presidentin serb, Aleksandër Vuçiq, me të cilët kanë diskutuar për dialogun në një darkë joformale të organizuar në Berlin, shkruan lajmi.net.

Por, kryeministri Kurti ka zgjedhur të mos flas asnjë fjalë të vetme rreth takimit me Lajçak dhe Vuçiq.

Në postimet e tij rreth vizitës në Gjermani, Kurti ka folur për takimet me Scholz dhe Baerbock, por nuk ka përmendur takimin me Vuçiqin dhe Lajçakun.

Lajçak ka shpërndarë një foto nga takimi me Kurtin e Vuçiqin, ku ka thënë se e ka mirëpritur mundësinë e një takimi në një darkë joformale me kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë, ndërsa ka thënë se takimi zyrtar mes tyre pritet të mbahet me 13 maj. /Lajmi.net/